Öğrencilerden Mehmetçiğe Mektup

Adıyaman'da ilkokul öğrencileri, "İlk Mektubum Mehmetçiğe" etkinliği kapsamında kaleme aldıkları mektupları Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere yetkililere teslim etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde yürütülen etkinlik çerçevesinde, Adıyaman Yavuz Selim İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ilk mektuplarını yazmanın heyecanını yaşadı. Öğrenciler tarafından hazırlanan mektuplar, milli birlik ve beraberlik ile vatan sevgisi bilincinin güçlendirilmesi amacıyla Adıyaman Garnizon Komutanı Binbaşı Serkan Güvel'e teslim edildi.

İlk okuma yazmayı öğrenmenin sevincini Mehmetçiğe yazdıkları mektuplarla paylaşan öğrencilerin, duygularını samimi ifadelerle kaleme aldığı belirtildi.

Okul idaresi, etkinliğin çocuklarda vatan ve millet sevgisinin pekiştirilmesine katkı sağladığını ifade etti. - ADIYAMAN