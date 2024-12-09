Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Mama Bağışı

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Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için Cengiz Topel İlkokulu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Bölümü öğrencileri mama bağışında bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanlarına duyarlı öğrencilerden mama bağışı gelmeye devam ediyor. Son olarak Cengiz Topel İlkokulu öğrencisi 30 çocuk ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nden 17 öğrenci, Doğal Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan sokak hayvanları için mama bağışında bulundu. Mamaları teslim alan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından ötürü öğrencilere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR