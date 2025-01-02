Öğrencilerden Spor Kurslarına Yoğun İlgi

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Bu okulun öğrencileri okul sonrası soluğu atölye ve salonlarda alıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Maver Kemal Arsoy Ortaokulu ve İlkokulu'nda açılan spor kursları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Okulda öğrencilere yönelik ücretsiz gerçekleştirilen ata sporu geleneksel Türk okçuluğu, modern okçuluk başta olmak üzere güreş, dart, jimnastik ve atletizm gibi dallarda kurslar devam ediyor.

Okul Müdürü Nuri Altaş, Koordinatör Müdür Yardımcısı Murat Emirik, Müdür Yardımcısı Şükrü Balpınar ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ebru Mutlu ve öğretmenlerin desteğiyle 7 dalda başlatılan spor kursları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Okulda ata sporu geleneksel Türk okçuluğu, modern okçuluk başta olmak üzere güreş, jimnastik, resim, gitar, bağlama gibi dallarda kurslar devam ediyor. Tüm öğrencilerin hem derslerde hem de ders çıkışlarında katıldığı kurslar yıl sonuna kadar devam edecek.

"Çocuklarımızı okulda tutarak onları olumlu yönde geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Maver Kemal Arsoy İlk ve Ortaokul Müdürü Nuri Altaş, kursların yoğun ilgi gördüğünü kaydederek, "Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile çocuklarımız kendilerini birçok alanda geliştirerek, 7-24 yaşayan okul vizyonumuzu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda okulumuzda bağlama, gitar, okçuluk ve resim kursların yanı sıra çoklu dil programlarımızla da eğitimimizin kapsamını geliştirmeye devam ediyoruz. Kurslarımız talep görüyor. Farklı kurumlardaki öğrencilerimizde kurslarımıza dahil ediyoruz. Sportif faaliyetler ile öğrencilerimizi dinamik tutmak gayesindeyiz. Eğitim öğretim saatinden sonrada çocuklarımızı okulda tutarak onları olumlu yönde geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Dikkat eksikliğinin en büyük çözümü okçuluk branşıdır"

Geleneksel Okçuluk ve Modern Okçuluk Antrenörü Ayten Avcı ise amaçlarının çocukların sosyal hayatlarını daha fazla geliştirmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ata sporumuz olan okçuluk ile çocuklarımızı buluşturuyoruz. Çocuklarımızın hem milli duygularla yetişmesini hem de spor yaparak fiziksel olarak gelişimlerini sağlamak istiyoruz. Günümüzün en büyük sorunlarından olan dikkat eksikliğinin en büyük çözümü okçuluk branşıdır. Okulumuzda hafta içi 2 gün ve hafta sonu dahil olmak üzere geç saatlere kadar yoğun bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz."

Kursa katılan öğrenciler de okulda gerçekleştirilen faaliyetlerden oldukça memnun olduklarını ifade ederek, öğretmenlerine ve eğitmenlerine teşekkür etti.