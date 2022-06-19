Okçuluğu Eskişehirliler'e sevdirecekler

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük Ofisi'nde gerçekleştirilen ziyarette Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Disiplin Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Dr. Murat Sami Türker, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Destire, Eskişehir İl Temsilcisi Süleyman Ünalan da yer aldı. Ziyarette Federasyon Başkanı Toksöz, Rektör Erdal'a federasyonun faaliyetleri hakkında bilgiler sundu. Geleneksel Türk okçuluğunun bir spor branşı olmasının yanı Türk kültürünün önemli ve kadim bir geleneği olduğunu vurgulayan Başkan Toksöz, geleneksel okçuluğun Eskişehir'de yaygınlaşması ve gençlerle buluşması adına görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin Geleneksel Türk Sporları Kulübü ve Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığı aracılığı ile geleneksel Türk sporlarının birçok branşında faaliyet yürüttüğünü ifade etti. Geleneksel Türk okçuluğuna olan ilginin genç kuşaklar arasında yaygınlaştığını da belirten Rektör Erdal, üniversite olarak bu alandaki sporcuların faaliyetlerini tüm imkanlarıyla desteklediklerini söyledi. Ziyaret çerçevesinde Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu ile Anadolu Üniversitesi arasında kurulabilecek iş birlikleri de değerlendirildi. - ESKİŞEHİR