Okul Müdürünün Öldürülmesine Meslektaşlarından Tepki - Son Dakika
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Okul Müdürünün Öldürülmesine Meslektaşlarından Tepki

Okul Müdürünün Öldürülmesine Meslektaşlarından Tepki

Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Final Anadolu Lisesinde okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine meslektaşları tepki gösterdi. Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, eğitimcilere yönelik saldırıların artarak devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, eğitime ve öğretmene yapılan her kötülüğün geleceğimizin erozyonu olduğu belirtilerek, hukuk sisteminin caydırıcı tedbirler alması ve saldırganlara gereken cezayı vermesi gerektiği ifade edildi.

08.05.2024 17:25
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Meslektaşları, okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesine okulda yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi.

Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Final Anadolu Lisesinde 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan okul müdürü İbrahim Oktugan hayatını kaybetmişti. 74 yaşındaki eğitimci İbrahim Oktugan'ın hayatını kaybetmesinin ardından çalıştığı okulda Eğitim-Bir-Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanlığı basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Mahmut Akay, "Eğitime ve eğitimciye saygıyı esas alan bir medeniyetin varisi olan ülkemizde geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, tedbir alınmadığı için artarak devam etmektedir. Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Şu bilinmelidir ki; eğitime ve öğretmene yapılan her kötülük geleceğimizin erozyonudur. Dünkü saldırıyı da kamu çalışanlarına yönelik bütün şiddet eylemlerini de kınıyor ve lanetliyoruz. Okullar yol geçen hanı değildir. Kaba kuvvetle problem çözülecek yerler değildir. Eğitimciler her fırsatta itilip katılacak insanlar değildir. Hukuk sistemimiz eğitimcileri ve bütün kamu çalışanlarını güvenceye alacak caydırıcı tedbirleri almalı, haklının, mağdurun, saldırıya uğrayanın yanında olmalı, 'Yaparım yanıma kar kalır' düşüncesini yıkmalı, saldırganlara gereken cezayı vermelidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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