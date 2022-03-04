Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı - Son Dakika
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Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı

04.03.2022 12:19
Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı

Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Lisesi'nde deprem haftası etkinlikleri kapsamında gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı.

Afyonkarahisar Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Lisesi'nde deprem haftası etkinlikleri kapsamında gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı yapıldı. Okul zilinin yerine alarm seslerinin yankılandığı okulda tatbikata harfiyen uyan öğrenciler ilk iş olarak sıraların altına girdi, ardından kontrollü bir şekilde okulu terk edip bahçeye çıktı.

Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sivil Savunma Kulübü tarafından organize edilen tatbikatta öğrencilere deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatılarak alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi. Tatbikatta öğrenciler, alarmın çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Gerçeğini aratmayan tatbikat hakkında bilgiler veren Okul Müdürü İbrahim Çakal, "Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları ile tüm okullarda deprem tatbikatı yapılıyor. Önce konunun uzmanları öğrencilere deprem anında karşılaşacakları durumları ve deprem sonrası karşılaşabilecekleri olayları anlattılar. Öğrenciler alarmın çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldılar. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçtiler tatbikat başarı ile tamamlandı" dedi.

"Afyonkarahisar deprem bölgesinde olan bir kent"

Deprem tatbikatının organizatörü AFAD gönüllüsü Özkay Akgöl'de Afyonkarahisar'ın bir deprem bölgesi olması nedeniyle deprem tatbikatların devam edeceğini söyledi. Özkay, "Şehrimiz Afyonkarahisar bir deprem bölgesidir. Öğrencilerimiz bu gerçeğe her zaman hazır olmalılar. Karşılaştıkları bir depremde nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Bin 700 öğrencimiz kırk saniye gibi kısa bir sürede boşaltıldı. Okul olarak ara ara tatbikatlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı
Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı
Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı
Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı
Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı
Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı

YORUMLAR
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Anadolu Lisesi, Karahisar, Tatbikat, Deprem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Okul zili yerine, alarm zilleri çaldı - Son Dakika


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