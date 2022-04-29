Okunan 1001 hatmin duası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Okunan 1001 hatmin duası yapıldı

29.04.2022 10:41
Okunan 1001 hatmin duası yapıldı

Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öncülüğünde okunan 1001 hatmin duası Rektör Beydemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öncülüğünde okunan 1001 hatmin duası Rektör Beydemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öncülüğünde okunan bin 1 hatim için hatim duası İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Gerçekleşen hatim duasına Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencisi Muaz Ebuhılv El Mısri'nin Kur'an tilaveti ile başlayan programda hatim duasını İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Lokman Bedir okudu. - BİLECİK

Okunan 1001 hatmin duası yapıldı
Okunan 1001 hatmin duası yapıldı
Okunan 1001 hatmin duası yapıldı

YORUMLAR
500
Bilecik'te 'İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü İnsanlar' adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü Bilecik'te 'İnsan Yüzlü Kitaplar, Kitap Yüzlü İnsanlar' adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü Üniversitenin akademik görevli ve personeli için iftar yemeği düzenlendi Üniversitenin akademik görevli ve personeli için iftar yemeği düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Okunan 1001 hatmin duası yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Kavala kararını eleştirdiği için eşi valilikten alınan AK Partili Hüseyin Kocabıyık: Aynı yerdeyim, dava hukuksuz!
10:31 Akşener, tahliye edilen İYİ Partili Alp Emeç ile görüntülü konuştu! O anları "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" notuyla paylaştı
10:26 Zelenski o anları ilk kez anlattı: Rus ordusu savaşın ilk saatlerinde beni öldürmeye çok yaklaştı
10:24 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere dev operasyon! Yunanistan'a kaçacaklardı
10:11 Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 75,1 arttı: 8 milyar 169 milyon dolar
10:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların tavaf ettiği anlar! Etten duvar örüldü
10:04 Rusya, Ukrayna'da Afganistan'dan daha çok asker kaybetti: Telefon dinlemeleri gerçek sayıyı ortaya çıkardı
10:01 Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam neler yaşandı? Züleyha aldığı telefonla neyi öğrendi?
09:59 Hülya Avşar'dan 3 yıl sonra 'Sen Aşk Mısın?' şarkısı
09:59 Cenaze başında yumruk yumruğa kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 10:48:32. #1.13#
SON DAKİKA: Okunan 1001 hatmin duası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement