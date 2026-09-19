Oltu’da 19 Eylül Gaziler Günü coşkuyla kutlandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen resmi tören ve programlarla kutlandı. Program kapsamında gaziler ve şehit yakınları onuruna kahvaltı verilirken, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Oltu Kaymakamlığı tarafından gaziler ve şehit yakınları onuruna Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde bir kahvaltı programı düzenlendi. Protokol üyelerinin gazilerle yakından ilgilendiği programın ardından anma etkinlikleri resmi törenle devam etti.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine; Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Abidin Ruşenoğlu, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Ruhan Çiçek, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Tören, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Oltu Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tank Üsteğmen Alaattin Taha Öz yaptı.

Gaziler Günü anma programı, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.