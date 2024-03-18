Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin 12. Genel Kurulu Gerçekleşti

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Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 12. genel kurulu dernek binasında yoğun katılımla gerçekleşti. Dernek Başkanlığına yönetim kurulunun ortak kararıyla tekrar aday olan Hakan Demir getirildi.

Göreve 4. kez getirilen Hakan Demir ve yeni yönetim, seçim sonrası birlik beraberlik mesajı verdi, Erzurum'da sayıları 18 bin 500'ü bulan Oltuluları bir araya getirerek güç birliğine gitmeyi hedeflediklerini söylediler.

Bundan böyle çok daha güzel çalışmalara imza atacaklarını belirten Başkan Demir, yeni yönetimin şu isimlerden oluştuğunu belirtti:

Başkan Hakan Demir Yönetim kurulu üyeleri, Mehmet Şahin, İ. Hakkı Akpınar, M. Murat Cengiz, Hakan Yeşilyurt, Ayhan Yarar, İbrahim Züngür.

Denetim Kurulu: Güven Yavuz, Murat Ergün, M. Faruk Ceylan

Yedek Üyeler: Erkan Köşeoğlu, Erdal Aydoğan, Tuncay Dirican, Eysan Karaca, Sıtkı Toksoy, Zafer Yılmaz, Emirhan Cengiz

Denetim Kurulu yedek üyeler: Nurettin Küçük, Barış Mutlu Özdoğan ve Mustafa Aygün. - ERZURUM