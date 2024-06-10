Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Olağan Genel Kurulu Yapıldı

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Fethiye'de bulunan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen kongrede Muhammet Kökten yeniden başkan seçildi.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa kooperatif üyeleri katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından divan başkanlığına Sadi Kısa, katip üyeliğe ise Mehmet Ünsal getirildi. Faaliyet ve bütçe raporları okunup ibra edilirken; kooperatif başkanının görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Dilek ve temenniler bölümünde Ölüdeniz turizminin mevcut durumu ile yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel kurul sonucunda Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten güven tazelerken; Musa Ünsal, Ramazan Okar, Cengiz Halis ve İbrahim Lafçıoğlu yönetim kurulunda, denetim kurulunda ise Eray Günay ve Mehmet Murat Küçüktütüncü yer aldı. Eray Günay ve Mehmet Murat Küçüktütüncü Kongreye katılım sağlayan ortaklara teşekkür eden Başkan Kökten, önümüzdeki 4 yıllık zaman zarfında Ölüdeniz turizmini daha üst seviyelere taşımak adına özverili bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti.

"Farklı projelere imza atacağız"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Kooperatifimizin olağan genel kurulunu tamamladık. Yönetim kurulumuz ile birlikte güven tazeledik. Her zaman olduğu gibi tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bölgedeki sorunları ilgili makamlara ivedilikle ileteceğiz. 2024 yılı turizm sezonu biraz yavaş başladı. Önümüzdeki yıllarda daha iyi rakamlarla başlangıç yapabilmek adına farklı projelere imza atacağız. Kurban Bayramı ile piyasada ciddi bir hareketlilik yaşanacağına inanıyorum. Bayram rezervasyonları tamamen dolmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Alternatif yol projesi onaylandı

Her bayram sürecinde Ölüdeniz'de yoğun bir trafik olduğuna dikkat çeken Başkan Kökten, "2024 yerel seçim sürecinde benim vermiş olduğum bir söz vardı. Trafiği rahatlatacak olan alternatif yol projemiz 8 Mayıs itibariyle onaylandı. İhalenin ardından yolun yapımına başlanacak ve açıldıktan sonra Fethiye Belediyesi'ne tahsis edilecek. Bu şekilde trafik sorununun büyük oranda çözüleceğini düşünüyoruz. Teleferik merkezinin oradan başlayıp, Kıdrak yoluna bağlanacak. Kirme, Faralya ve Kabak bölgesine gitmek isteyenler de bu yolu kullanacağı için büyük rahatlama yaşanacak" dedi.

Başkan Kökten, "Ölüdeniz'de yaşanan sorunların tamamını rapor haline getireceğiz. Yönetim kurulum ile birlikte bizzat giderek, ilgili kurumlara dilekçe olarak sunacağız. Artık bizlerin şapkamızı önümüze koyma zamanı geldi. Her geçen gün kan kaybediyoruz, talepler azalmaya başladı. Fiyatların yüksekliğinden ve hanutçuluktan tutalım, fırsatçılıktan devam edelim. Neresinden tutarsanız sorunlar birikmiş durumda. Bu sorunların çözüm önerilerini paydaşlarımızla paylaşacağız. Alınması gereken önlemleri konuşacağız" diye konuştu. - MUĞLA