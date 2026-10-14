Olumsuz hava nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın bazı seferler iptal edildi

Olumsuz hava nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın bazı seferler iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gestaş, olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Geyikli'den 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00 seferleri yapılacak; diğer planlı tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00 ve 10.00 seferlerinin yapılacağı diğer planlı tüm seferlerin ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: İHA
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