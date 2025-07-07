Olur\'a İlk Kadın Kaymakam Atandı

Erzurum'un Olur İlçesi,bir ilke tanıklık ediyor. İlçeye ilk kez bir kadın kaymakam atandı. Semanur Kalkan, Olur Kaymakamlığı görevine resmen başladı.

Kaymakam Semanur Kalkan, göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, Olur'u çok sevdiğini belirterek şunları söyledi: "Olur küçük ve sakin bir ilçe. İnsanları çok sıcak kanlı, samimi. Hiçbir şekilde yabancılık hissetmedim. Olurlularla adeta bir aile ortamında çalışacağıma inanıyorum. İlçemiz ve halkımızla birlikte güzel işlere imza atacağımıza inancım tam."

Kaymakam Kalkan, önümüzdeki günlerde ilçe merkezi ve mahallelerde iadeyi ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla birebir görüşmeler yapacağını da ifade etti. Olurlular ise ilçeye kadın kaymakam atanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu gelişmenin Olur için önemli ve anlamlı bir adım olduğunu vurguladılar. - ERZURUM