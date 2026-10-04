Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye depremlerinde devletin vatandaşın yanında olduğunu söyledi - Son Dakika
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Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye depremlerinde devletin vatandaşın yanında olduğunu söyledi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, devletin vatandaşın yanında olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Adana'mızda ve Osmaniye'mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. "

Kaynak: İHA
Doğal AfetlerÖmer ÇelikOsmaniyeAK PartiAdanaYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye depremlerinde devletin vatandaşın yanında olduğunu söyledi - Son Dakika
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