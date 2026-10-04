Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye depremlerinde devletin vatandaşın yanında olduğunu söyledi

Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye depremlerinde devletin vatandaşın yanında olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çelik, devletin vatandaşın yanında olduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Adana'mızda ve Osmaniye'mizde meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. "
Kaynak: İHA
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