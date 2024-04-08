Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçildi

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31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez Kuşadası Belediye Başkanlığı'na seçilen Ömer Günel, mazbatasını düzenlenen törenle aldı. Günel, "Kuşadası bu seçimi kendisine yakıştığı gibi sağlıklı bir şekilde tamamladı" dedi.

Yerel seçimlerde Kuşadası'nda oyların yüzde 42,42'sini alan CHP'li Ömer Günel, ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. Başkan Günel için Kuşadası Adalet Sarayı'nda mazbata töreni düzenlendi. Başkan Günel ve meclis üyeleri, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Keziban Tülen Binici'den aldı.

Törende konuşan Günel, "Ben en başta seçim sürecinin Kuşadası'nda demokratik bir ortamda geçmesini sağlayan tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Kuşadası bu seçimi kendisine yakıştığı gibi sağlıklı bir şekilde tamamladı. Seçim yarışını da ben ve ekibim kazandığı için çok mutluyuz" diye konuştu.