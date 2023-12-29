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Yozgat'ta omurilik felçli genç, ahşap oyuncaklarla hayata tutunuyor - Son Dakika
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Yozgat'ta omurilik felçli genç, ahşap oyuncaklarla hayata tutunuyor

Yozgat'ta doğuştan omurilik felçli olan Buğrahan Caner, tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşarken, babasının kurduğu ahşap oyuncak atölyesinde çalışarak hayata tutunuyor. Engeline rağmen hayattan kopmayan Caner, ahşap oyuncaklar üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor ve diğer engellilere örnek oluyor.

Yozgat\'ta omurilik felçli genç, ahşap oyuncaklarla hayata tutunuyor
29.12.2023 - 12:57,  Güncelleme: 12:59
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Yozgat'ta doğuştan omurilik felçli olan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan 23 yaşındaki Buğrahan Caner, hayat enerjisi ve azmiyle örnek oluyor. Caner, vaktinin büyük bir kısmını geçirdiği atölyede yaptığı ahşap ekolojik oyuncak ve hediyelik eşyalarla hayata tutunuyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Vedat Caner, omurilik felçli oğlu Buğrahan Caner için 10 yıl önce devlet desteğinden yararlanarak oyuncak ahşap atölyesi kurdu. Tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan oğlunun fiziksel aktivitelerinin gelişmesini ve hayata adapte olmasını isteyen baba Vedat Caner, kurduğu atölyede oğluna ahşap işleme sanatını öğretti. Engeline rağmen hayatı doya doya yaşayan ve hayattan kopmayan Buğrahan Caner ise her gün sabahın erken saatlerinde babası ile birlikte atölyeye gelerek çalışmaya başlıyor. Babasının da yardımıyla atölyede çocuklar için ahşap ekolojik oyuncak ve zeka gelişimine katkı sağlayan materyaller üreten Buğrahan Caner, büyük bir emekle ürettikleri ahşap oyuncakların satışını da yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Çocuklar açısından gayet sağlıklı oyuncaklar"

Engellilerin her işi başarabileceğini belirten ve en güzel örneğinin de kendisi olduğunu dile getiren Buğrahan Caner, "Lise eğitimimi tamamlayamadığı için babam bu atölyeyi benim için açtı. Ben de bu işi yapmak istedim ve devlet destekli bu işyerini açtık. Çocuklar için özelliklede 0-3 yaşa hitaben helikopter, kamyonet, araba, zeka ve üç boyutlu materyaller üretiyorum. Oyuncakların boyamalarını da hiçbir kimyasal kullanmadan su bazlı boya ile boyuyoruz. Oyuncaklarımız çocuklar açısından son derece sağlıklıdır. Ürünlerimin satışlarını internet üzerinden yapıyoruz ya da fuarlarda satışını gerçekleştiriyoruz. Yozgat'a özgü Saat Kulesinin de maketini yapmak istiyorum." dedi.

"Engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yok"

Tüm engellilerin kendisini örnek alması gerektiğini de belirten Caner, "Kendilerini geliştirsinler, denesinler bir şeyler üretsinler. Engellilerin yapamayacağı hiçbir iş yok, her işi başarabilirler. Yeter ki istesinler. Ben buraya başlamadan önce evde sıkılarak oturuyordum. Şimdi burada vakit geçiriyorum, sosyal çevrem oldu, tanıdıklarımız oldu, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Kurduğu ahşap oyuncak atölyesinde oğlunun zamanını verimli geçirdiğini söyleyen baba Vedat Caner de oğlunun sosyal hayata ayak uydurmasına sevindiğini söyledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yozgat'ta omurilik felçli genç, ahşap oyuncaklarla hayata tutunuyor - Son Dakika


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