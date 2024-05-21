Ordu Büyükşehir Belediyesi Fatsa\'da İçme Suyu Alt Yapısını Yeniledi

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinin 2 sokağında içme suyu alt yapısını yeniledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, Fatsa'ya bağlı Bolaman Laleli Mahallesi'nin içme suyu sağlayan ve ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hattında çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in '2 yıl içerisinde su sorunu kalmayacak' talimatı doğrultusunda çalışma sürdüren ekipler, şu ana kadar çalışmanın 1 kilometrelik bölümünü tamamladı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte abone bağlantısı ve şebeke hattı çalışması gerçekleştirildi.

Bu çalışma ile yıllardır süren içme suyu problemi ortadan kalkmış oldu. - ORDU