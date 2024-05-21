Ordu Büyükşehir Belediyesi Yenikent Mahallesi\'nde beton yol çalışması gerçekleştirdi

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Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde beton yol çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun ili Ordu'da, asfalt ve beton yol çalışmaları devam ediyor. Karadeniz'in zorlu coğrafyasında çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle ve grup yollarını standardı yüksek bir yapıya dönüştürüyor.19 ilçede planlı ve programlı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kapsamda Ünye ilçesine bağlı Yenikent Mahalle merkezini beton yol ile buluşturdu.

Vatandaşlar, uzun yıllardır bekledikleri yol ağının konforlu yapıya kavuşturulması nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler. - ORDU