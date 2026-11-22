Ordu'nun Çamaş ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Osman Sarıdiken, yaklaşık 40 yıldır fındık çubuklarından yaptığı geleneksel sepetlerle geçmişin el sanatlarını yaşatıyor.

Çamaş ilçesine bağlı Sakargeriş Dağ Mahallesi'nde yaşayan Sarıdiken, ilerleyen yaşına rağmen el emeğiyle sepet yapmayı sürdürüyor. Fındık çubuklarını özenle bir araya getirerek şekillendiren usta, yılların tecrübesiyle her bir ürünü sabırla hazırlıyor.

Bir dönem köy yaşamında önemli bir yere sahip olan sepetler, günümüzde de geleneksel üretim kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Sarıdiken'in el emeğiyle hazırladığı sepetler, boyut ve özelliklerine göre bin ile bin 500 TL arasında alıcı buluyor.