Ordu'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencileri Eğlenceli Bir Şenlikte Buluştu

Ordu'da 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, çocuk şenliğinde buluştu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören 750 öğrenci, düzenlenen 'Çocuk Şenliği' programında bir araya gelerek eğlendi.

Minik öğrencileri motive etmek, yılın yorgunluğunu atmak, tanışma, kaynaşma ve onları eğlendirmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Çınarsuyu Mesire alanında gerçekleştirilen çocuk şenliğinde minikler, ailelerinin eşliğinde farklı oyunlarla etkinliğin mutluluğunu yaşadı.

Programda konuşan Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yaştan vatandaşa din hizmeti götürmeye çalıştığını belirterek, "Çocuklarımız bu güzel kurslarımızda en iyisini öğrenmenin, bizler de onlara en güzelini öğretmenin mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarını Kur'an kurslarına göndererek onların manevi gelişimine katkıda bulunan annelere teşekkür ederim. Diyanet İşleri Başkanlığımız her yaş gurubundaki vatandaşımıza din hizmeti götürmeye çalışıyor. Özellikle üzerinde durmuş olduğumuz yaş gurubu 4-6 yaş öğrencilerimiz. Amacımız, hedefimiz ve gayemiz dini ve milli değerlerine, vatanına milletine sevdalı nesiller yetiştirebilmek. Bu kurslarımıza göstermiş olduğunuz teveccühün artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Programa Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan, aileler ve vatandaşlar katıldı.