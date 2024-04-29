Ordu'da Büyükşehrin tarım makineleri çalışıyor - Son Dakika
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Ordu'da Büyükşehrin tarım makineleri çalışıyor

Ordu\'da Büyükşehrin tarım makineleri çalışıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tohum desteğinden yararlanarak makineli tarım ile ekim yapan çiftçiler, hasadını da tarım makineleri ile yapmaya başladı.

29.04.2024 14:51  Güncelleme: 14:59
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Ordu'da Büyükşehrin tarım makineleri çalışıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tohum desteğinden yararlanarak makineli tarım ile ekim yapan çiftçiler, hasadını da tarım makineleri ile yapmaya başladı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'kendi kendine yeten şehir' sloganıyla atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak, kırsal kesimdeki üreticilerin gelir kaynaklarını arttırmasını sağlamak, ürün çeşitliliğini desteklemek ve birim alandan daha fazla gelir edilmesi hedefiyle başlattığı tarım yatırımları kapsamında oluşturulan Tarım Makineleri Parkı'ndan üreticiler faydalanmaya devam ediyor.

Çamaş ilçesinde fındık dışında yem üretimi yapan çiftçiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin makine parkından yararlandı. Sonbahar mevsimi döneminde Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin makineli tohum dikimi imkanından yararlanarak yem bitkisi ekimi yapan çiftçiler, bu ürünleri hasat etmeye başladı.

Ekim sürecinde tarım makineleri ve tohum desteğinin kendilerini çok rahatlattığını belirten Çamaş ilçesi Edirli Mahallesi'nden Mehmet Çamaş ile Emre Çamaş ve Söken Mahallesi'nden Vedat Çamaş, hasat sezonunu da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin makine ekipmanları ile kolaylıkla yaptıklarını söyledi.

Tarım makineleri sayesinde insan gücünü en aza indirerek hem ekonomik, hem de zamandan çok önemli oranda tasarruf sağladıklarını dile getiren çiftçiler, tarım makineleri ve tohum desteği dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

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