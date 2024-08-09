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Ordu'da feci kaza: Cansız bedeni çıkarılırken otomobil alev aldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü hayatını kaybederken, bu esnada araç alev aldı.

Kaza, Sahilköy Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ünye şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Resul Çelik yönetimindeki 55 BDK 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı, bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu Resul Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenine alev gelmemesi için ekipler mücadele etti

Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaza sonrası takla atarak hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan Resul Çelik'i çıkarmaya çalıştıkları sırada otomobil alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevlerin sardığı otomobilde, Resul Çelik'in cansız bedenine alev sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti. Söndürülen yangın sonrası otomobilden çıkartılan Resul Çelik'in cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.