Ordu'da Günlük 10 Ton Tıbbi Atık Bertaraf Ediliyor - Son Dakika
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Ordu'da Günlük 10 Ton Tıbbi Atık Bertaraf Ediliyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarında oluşan bulaşıcı tıbbi atıkları, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde günlük 10 ton kapasite ile bertaraf ediyor. Tesis, çevre zararı oluşturmadan atıkları sterilize edip, evsel nitelikli atıklara dönüştürüyor.

09.04.2025 17:09
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Günlük 10 ton atık bu tesiste bertaraf ediliyor

ORDU - Ordu'da sağlık kuruluşlarında oluşan ve bulaşıcı özellik taşıyan tıbbi atıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nde bertaraf ediliyor. Tesiste, günlük 10 ton atık bertaraf edilebiliyor.

Ordu'da vahşi atık depolama alanlarının kapatılarak rehabilite edilmesi, atığı elektrik enerjisine dönüştürecek enerji üretim tesisi kurulması yatırımlarını hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelindeki sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların bertaraf edilmesi amacıyla 2021 yılında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi kurulmasını sağlamıştı.

19 ilçeden tıbbı atıklar toplanıyor

Ordu'nun 19 ilçesinde bulunan sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıklar, araçlar ile kuruluşlardan alınarak tesise getiriliyor. Tam donanımlı tesiste atıklar yüksek sıcaklık ve basınç altında sterilize ediliyor. Sterilize işlemi sonrası fiziksel olarak daha az alan kaplaması için kırıcılarda kırılarak küçük parçalara ayrılıyor ve tamamen evsel nitelikli atıklara dönüştürülerek düzenli depo alanlarına gönderiliyor. Tamamen çevreye zarar vermeden yapılan sterilizasyon işleminin kontrol edilmesi için kimyasal testler yapılıyor. Aynı zamanda haftada 2 kez de biyolojik testlerle işlemin güvenirliliği de test ediliyor.

2021 yılından bu yana düzenli olarak çalıştırılan tesiste günlük 10 ton tıbbi atık çevreye zarar verilmeden bertaraf edilebiliyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Günlük 10 Ton Tıbbi Atık Bertaraf Ediliyor - Son Dakika

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