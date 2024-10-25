Ordu'da İş Makinesi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Ordu'da İş Makinesi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir iş makinesi ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

25.10.2024 00:34
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Ordu'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye Çevre Yolu Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Murat Özsoyidaresindeki otomobil, çalışma yapılan diğer tünelden çıkış yaparak aynı istikamete giden Kafi Yılmaz'ın kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsü Murat Özsoy, yanında bulunan Kader Özbolat ve 8 yaşındaki Barış Emre Savaş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Kader Özbolat, Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası çevre yolundaki trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da İş Makinesi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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