Ordu\'da mezarlıklarda bayram hazırlığı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki mezarlık ve şehitliklerde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürürken, arefe gününden itibaren mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların bayram süresince kabir ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla mezarlık alanlarında kapsamlı çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında mezarlıkların genel temizliği yapılırken yürüyüş yolları ile ağaçların bakım ve düzenlemeleri de gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca mahalle mezarlıklarının bakımına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda muhtarlarla iş birliği yapan belediye tarafından akaryakıt ve malzeme desteği sağlandığı belirtildi.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, arefe gününden başlayarak bayram boyunca şehir mezarlıklarında Kur'an-ı Kerim okuyup dua edecek. - ORDU