Ordu'da Öğrenciler için Ücretsiz Çamaşırhane Projesi - Son Dakika
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Ordu'da Öğrenciler için Ücretsiz Çamaşırhane Projesi

Ordu\'da Öğrenciler için Ücretsiz Çamaşırhane Projesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi içinde ücretsiz çamaşırhane kurulacağını açıkladı. Öğrenciler için hijyenik bir yaşam alanı sağlayacak olan proje, kıyafet yıkama, kurutma ve ütüleme imkanları sunacak. Ayrıca, öğrencilerin vakit geçirebileceği ücretsiz internet ve mini kütüphane de bulunacak.

03.10.2024 11:34  Güncelleme: 11:35
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi içerisine kurulacak ve öğrencileri mutlu edecek olan ücretsiz çamaşırhane projesinde imzayı attı. Kısa zaman içerisinde yapımı tamamlanacak olan çamaşırhane ile öğrencilere, kıyafet hijyeni konusunda büyük kolaylık sağlanacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş arasında protokol imzalandı. Yapılan protokol kapsamında Ordu Üniversitesi içerisinde öğrencilerin kullanılması için ücretsiz çamaşırhane kurulması kararlaştırıldı.

Proje ile ülkenin farklı yerlerinden Ordu'ya gelen üniversite öğrencilerinin kullanımına açılacak olan çamaşırhane öğrencilere hijyenik bir hayat sunacak. Buradan alacakları hizmet ile kıyafetlerini yıkayacak üstelik kurutarak ütüleme imkanına da sahip olacaklar. Bu işlemleri yaparken alanda öğrencilerin vakit geçirebilmeleri için ücretsiz internet desteği ve mini kütüphane de yer alacak.

"Ordu'ya değişim ve dönüşümü yaşatırken gençleri de unutmuyoruz"

İmza protokolünün ardından açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yatırımlarda öğrencileri unutmadıklarını vurguladı. Protokolün detaylarını paylaşan Başkan Güler, "Ordu'ya değişim ve dönüşümü yaşatırken gençleri de unutmuyor, öğrencilerimize hitap eden yatırım ve projelere desteklerimizi veriyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Ordu Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile kampüs içerisine öğrencilerin erişimine uygun bir alanda çamaşırhane kurarak hizmet vermeye başlıyoruz. Ülkemizin farklı yerlerinden Ordu'ya gelen üniversite öğrencilerimizin kullanımına açılacak olan çamaşırhane öğrencilerimize hijyenik bir hayat sunacak. Buradan alacakları ücretsiz hizmet ile kıyafetlerini yıkayacak üstelik kurutarak ütüleme imkanına da sahip olacaklar. Bu işlemleri yaparken alanda öğrencilerimizin vakit geçirebilmeleri için yine ücretsiz bir şekilde istifade edebilecekleri internet ve kütüphane hizmeti de yer alacak" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Eğitim, Yerel, Yaşam, ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ordu'da Öğrenciler için Ücretsiz Çamaşırhane Projesi - Son Dakika

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