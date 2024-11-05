Ordu\'da Yalnız Yaşayanlar için Ücretsiz Akıllı Saat Uygulaması

Yerel

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş üstü yalnız yaşayanlar için hayata geçirilen ücretsiz 'akıllı saat' uygulaması vatandaşları güvende hissettiriyor. Özellikle Alzheimer hastalarının yakınları tarafından tercih edilen saat, Ordu'da 45 kişi tarafından kullanılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde sosyal belediyecilikte örnek projeler hayata geçiriliyor. Bu projelerden biri olan akıllı saat uygulaması da vatandaşlardan oldukça takdir topluyor. Bu kapsamda Ordu'da devam eden uygulamadan ailesinden uzak, yalnız yaşayan vatandaşlar yararlanıyor. Çeşitli özellikleriyle donatılmış olan saat, bireylerin yakınları arasında kolay ve sağlıklı iletişim kurmasını sağlıyor.

Anlık konumlarının görüntülenebilmesi, düşme sensoru ile tehlikeyi bildirmesi, ilaç hatırlatma ile nabız ve kalp atışlarını ölçebilme, fotoğraflı rehber ve hareketsizlik hatırlatıcısı özellikleriyle donatılmış olan akıllı saat, daha çok Alzheimer hastaları için ailelerin tercihi oluyor. Böylelikle aile, büyüğünü bu cihaz ile kolayca takip edebiliyor.

Daha öncesinde Ordu'da yaşayan Alzheimer hastası Suzan Rüzgar, Fatma Pelit ve Gülbeyaz Keskin'in kaybolması ve bulunduktan sonra aileleri tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesi üzerine akıllı saat tesliminde bulunulmuştu. Alzheimer hastaları başta olmak üzere Ordu'da toplamda 45 kişi bu saatten faydalanıyor.

Yalnız kalan ya da bakıma muhtaç olan vatandaşların kendilerinin ve yakınlarının daha güvende hissetmelerine yardımcı olacak olan akıllı saate başvuruda bulunmak isteyenler, Ordu Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden 'hizmetlerimiz' butonundan, 'Sosyal Yardım Online Başvuru'ya tıklayıp projeye talepte bulunabiliyorlar. Akıllı saat tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşa teslim ediliyor. - ORDU