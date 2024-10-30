Ordu'da Yumurtada Üretim Hedefi 100 Milyon - Son Dakika
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Ordu'da Yumurtada Üretim Hedefi 100 Milyon

Ordu\'da Yumurtada Üretim Hedefi 100 Milyon

Ordu'da yumurta sektörü, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yıllık 45 milyon yumurta üretim kapasitesine ulaştı. Hedef ise yıllık 100 milyon yumurta üretimi.

30.10.2024 21:30
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Ordu'da yumurta sektörü ayağa kalktı

Kapanma noktasına gelen işletmeler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerle yıllık 45 milyon adet yumurta kapasitesine ulaştı

Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi: "Başkan Güler sayesinde üretim arttı, zincir marketler Ordu Yumurtası tüketiyor. Şimdi hedefimiz yıllık 100 milyon adet üretim"

ORDU - Ordu'da 5 yıl öncesine kadar kapanma noktasına gelen organik yumurta işletmeciliği, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleri ile adeta küllerinden doğdu. Yılda 45 milyon adet yumurta üretim kapasitesine ulaşan işletmeler, zincir marketlerle Türkiye'nin dört bir yanında Ordu yumurtası tüketilmesini sağlıyor.

Projeler meyvesini veriyor

Göreve geldiği günden bu yana fındık haricinde üreticilere ek gelir sağlamak adına birçok projeyi hayata geçiren Başkan Güler'in kapanma noktasına gelen yumurta ve eğitici tesislerinin yeniden canlandırılması amacıyla başlattığı projeler meyvelerini verdi. Daha önceleri 15 milyon civarı yumurta üretimi yapılan Ordu'da Büyükşehrin üreticilere verdiği desteklerle bu sayı yaklaşık 45 milyona ulaştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kendilerine çok önemli destekler verdiğini aktaran Ordu Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı Celal Sezgi, yıllık 15 milyon yumurta üretiminin verilen desteklerle 45 milyon rakamına ulaştığını söyledi.

45 milyon yumurta üretiliyor

Başkan Güler'in yumurta sektörünü ayağa kaldırmak adına büyük çaba sarf ettiğini aktaran Sezgi, "2014 yılında başlayan serüven 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesinin ardından farklı bir yöne doğru eğilmeye başladı. Başkanımız gerçekten kriz içerisinde olan bir sektörü ayağa kaldırmak adına elinden ne geliyorsa yapmaya çalıştı. Başkanımızdan önce bizim yıllık yumurta üretim kapasitemiz yaklaşık 15-20 milyon civarındayken ilk etapta 30-35 milyona şimdi ise yaklaşık 45 milyonluk organik yumurta üretimine ulaştı" dedi.

Hedef yıllık 100 milyon yumurta üretimi

Yapılan desteklemelerin detaylarını paylaşan Başkan Sezgi, yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirtti. Hedefi 100 milyon yumurta üretimi olarak belirlediklerini kaydeden Sezgi, şöyle konuştu:

"Süreç içerisinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın yüzde 80 hibeli yarka dağıtımı, sonraki süreçte yapılan yarka üretim tesisi, yem üretim ve paketle tesisinde üreticilerimize tahsis edilmesi ile üreticilerimiz büyük kazanımlar elde etti. Bu destekler sayesinde çok iyi yönde ilerliyoruz. Çok uzun zamanda alacağımız yolu verilen bu desteklerle çok kısa sürede kat ettik. Çok güzel bir üretim metodu ile yumurta üretimi yapıyoruz. İlk hedefte yılda 45 milyona ulaşan kapasitemize en kısa sürede 100 milyon seviyelerine dayandırmak ve üretici sayımızı arttırmak."

Türkiye Ordu yumurtası tüketiyor

Pazar sorununu da Başkan Güler'in çözüme kavuşturduğunun altını çizen Sezgi, Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde Ordu yumurtasının satıldığını belirtti. Türkiye'nin Ordu yumurtası tükettiğini vurgulayan Sezgi, şunları kaydetti:

"Pazarlama konusunda da yaşadığımız sıkıntıların büyük bir bölümünü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde aşmış durumdayız. En önemlisi Türkiye'nin önemli zincir marketlerinden birisi kapılarını bize açtı. Bölgede üretilen yumurtaların büyük bir bölümü bu markete gidiyor. Bunun yanında bir başka zincir market ile anlaşmamız oldu, farklı marketler ile de çalışıyoruz. Bu 3 ciddi pazarımızın da alt yapısı yine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız oluşturdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Birlikte çok daha güzel çalışmalar yapacağız."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'da Yumurtada Üretim Hedefi 100 Milyon - Son Dakika

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