Ordu'nun Nüfusu 2024'te Azaldı - Son Dakika
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Ordu'nun Nüfusu 2024'te Azaldı

Ordu\'nun Nüfusu 2024\'te Azaldı

TÜİK verilerine göre Ordu'nun 2024 nüfusu 770 bin 711'e düştü, bir önceki yıla göre 5 bin 89 kişi azaldı.

06.02.2025 16:39
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) sonuçları açıklandı. Buna göre Ordu'nun 2024 yılı nüfusu, bir önceki yıla göre 5 bin 89 kişi azaldı.

TÜİK verilerine göre, 31 Aralık 2024 itibari ile Ordu il nüfusu 770 bin 711 kişi oldu. 2024 yılında Ordu'da ikamet eden nüfus, bir önceki yıla göre 5 bin 89 kişi azaldı. Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 16,4 iken, 2024 yılında binde -6,6 oldu. Nüfusun yüzde 49,9'unu (384 bin 517 kişi) erkekler, yüzde 50,1'ini (386 bin 194 kişi) ise kadınlar oluşturdu. TÜİK verilerine göre Altınordu ilçesinin nüfusu 234 bin 628 olurken, 2024 yılında Ordu ili, nüfus büyüklüğü bakımından en büyük 28 il olarak kayıtlara geçti.

Nüfus artış hızı bakımından binde -6,6 ile 51 sırada yer alan Ordu'da, nüfus artış hızı en fazla olan ilçeler binde 40,4 ile Altınordu, binde 23,3 ile Fatsa ve binde 13,9 ile Ünye olurken en az olan ilçeler binde -177,4 ile Ulubey, binde -170,9 ile Mesudiye ve binde -144,0 ile Gürgentepe oldu.

TÜİK verilerine göre Ordu'nun nüfus verileri 2023 yılında 775 bin 800, 2022 yılında ise 763 bin 190 olarak kayırlara geçmişti. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'nun Nüfusu 2024'te Azaldı - Son Dakika

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