Ordu ve Giresun'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Ordu ve Giresun'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Ordu ve Giresun\'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Ordu ve Giresun ilinden kutsal topraklara yola çıkmak için yola çıkan toplamda 342 kişilik ilk hac kafilesi, Ordu-Giresun Havaalanı'ndan dualarla yolcu edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı organizesiyle Ordu ve Giresun'dan kutsal topraklara gidecek olan toplamda 342 kişilik ilk hac kafileleri, Ordu-Giresun Havaalanı'nda yapılan programla dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Ordu kafilesinde 150, Giresun kafilesinde ise 192 kişinin kutsal topraklara gideceğini söyledi. Celal Özyürek (74) isimli hac yolcusu, kutsal topraklara gitmek için 14 yıl beklediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Eşi ile birlikte kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktıklarını söyleyen 70 yaşındaki Ulviye Topçu, çok güzel bir duygu olduğunu, gitmek isteyen herkese nasip olmasını temenni ettiğini söyledi. İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek'in yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.

22.05.2024 09:17
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Ordu ve Giresun ilinden kutsal topraklara yola çıkmak için yola çıkan toplamda 342 kişilik ilk hac kafilesi, Ordu-Giresun Havaalanı'ndan dualarla yolcu edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizesiyle Ordu ve Giresun'dan kutsal topraklara gidecek olan toplamda 342 kişilik ilk hac kafileleri, Ordu-Giresun Havaalanı'nda yapılan programla dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Ordu İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Ordu kafilesinde 150, Giresun kafilesinde ise 192 kişinin kutsal topraklara gideceğini söyledi. Ordu kafilesindeki hacı adaylarının direkt olarak Mekke'ye gideceğini ve tavaflarını yapacağını, Giresun kafilesinin de Medine'ye uğurlanacağını ifade eden Çiçek, "Onlar da Hz. Peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) bizden selam götürecekler inşallah. 40 günün sonrasında dönmüş olacaklar. Rabbim haclarını mebrur eylesin, dualarını makbul eylesin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize dua etsinler. Onlar gibi biz de heyecanlıyız. İnşallah gitmek isteyenler de en kısa zamanda kutsal topraklara gider. Bu sene Ordu'dan 500'ü aşkın hacı adayını uğurlayacağız" diye konuştu.

Celal Özyürek (74) isimli hac yolcusu, kutsal topraklara gitmek için 14 yıl beklediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Özyürek, "Herkese tavsiye ederim, bu mutluluğu herkesin yaşamasını isterim. Bu, ömürde bir sefer oluyor" ifadelerine yer verdi.

Eşi ile birlikte kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktıklarını söyleyen 70 yaşındaki Ulviye Topçu, çok güzel bir duygu olduğunu, gitmek isteyen herkese nasip olmasını temenni ettiğini söyledi. Eşi Selahattin Topçu ise hac vazifesini yapmak için 14 yıl beklediklerini ve mutlu olduklarını belirtti.

İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek'in yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere uğurlandı.

Törene Ordu Valisi Muammer Erol, Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile hacı adaylarının aileleri de katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu ve Giresun'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Son Dakika

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