Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sınıf başkanı seçilen Elif Su Köklüce'nin vaadini yerine getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sınıf başkanı seçilen Elif Su Köklüce'nin vaadini yerine getirdi

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sınıf başkanı seçilen Elif Su Köklüce\'nin vaadini yerine getirdi

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Adem Köklüce'nin kızı Elif Su Köklüce, sınıf başkanı seçildi ve vaadini yerine getirmek için Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ı okula getirdi. Başkan Tayır, öğrencilerle birlikte pasta keserek Elif Su'nun başkan seçilmesini kutladı.

11.05.2024 13:27  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sınıf başkanı seçilen Elif Su Köklüce'nin vaadini yerine getirdi.

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Adem Köklüce'nin 1. sınıfa giden kızı Elif Su Köklüce, sınıf başkanı seçildi. Seçilme vaadi olarak 'Belediye Başkanı'nı getireceğim' diyen Elif Su'nun ricasını Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır gerçekleştirdi. Başkan Tayır, pasta alarak Fevzi Paşa İlköğretim Okulu'na gitti. Başkan Tayır ve öğrenciler, pasta keserek Elif Su'nun başkan seçilmesini kutladı.

Başkan Tayır, "Öğrencimiz kendi sınıfındaki seçmenlerine başkan seçilirsem belediye başkanımızı okula getireceğim diye söz vermiş. Bizler de vaadi gerçekleştirmek için Elif başkanımızı ziyarete geldik. Allah onların yollarını, bahtlarını açık eylesin. Tüm öğrencilerimize başarı diliyorum" dedi.

Başkan, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, okul çıkışı öğrencilerle beraber İstiklal Marşı'nı da okudu. - BURSA

Kaynak: İHA

Orhaneli Belediye Başkanı, Orman İşletme Müdürlüğü, Ali Osman Tayır, Orhaneli, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sınıf başkanı seçilen Elif Su Köklüce'nin vaadini yerine getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Karar Resmi Gazete’de 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek
11:42 Son 20 yılın en güçlüsü Büyük güneş patlaması ’Kuzey Işıkları’nı Türkiye’ye getirdi Son 20 yılın en güçlüsü! Büyük güneş patlaması 'Kuzey Işıkları'nı Türkiye'ye getirdi
10:38 Yer: Diyarbakır Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
09:27 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?
08:56 Biden’ın silah tehdidi sonrası ABD’den bir adım daha Kongre’ye sunulan rapor Netanyahu’yu küplere bindirecek Biden'ın silah tehdidi sonrası ABD'den bir adım daha! Kongre'ye sunulan rapor Netanyahu'yu küplere bindirecek
12:56 Hata yapma şansları yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında Hata yapma şansları yok! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 13 futbolcu kart sınırında
11:45 Kızılcık Şerbeti’nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o Kızılcık Şerbeti'nde mest eden Atatürk sahnesi: Aksesuar değil o
11:39 Cezaevindeki Engin Polat’ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı Cezaevindeki Engin Polat'ın hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
11:24 Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet’i öldürüyordu 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı Sıcak patates 6 yaşındaki Muhammet'i öldürüyordu! 6 gün komada hayata tutunmaya çalıştı
11:19 Kedi kumu için ortalığı birbirine kattı Şirketi bastı, çalışanlara saldırdı Kedi kumu için ortalığı birbirine kattı! Şirketi bastı, çalışanlara saldırdı
11:15 Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede “Yemin“ etti, hakim küplere bindi Eski sevgilisini bıçaklayan sanık mahkemede "Yemin" etti, hakim küplere bindi
10:47 Mario Branco devreye girdi bile Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe’ye Mario Branco devreye girdi bile! Jose Mourinho adım adım Fenerbahçe'ye
10:16 Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı Hasan Arat’ın gönlünde yatan isim belli oldu Şenol Güneş mi Sergen Yalçın mı? Hasan Arat'ın gönlünde yatan isim belli oldu
09:53 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı 11 aracın lastikleri bıçakla patlatıp kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2024 14:03:15. #1.12#
SON DAKİKA: Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sınıf başkanı seçilen Elif Su Köklüce'nin vaadini yerine getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement