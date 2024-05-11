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Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sınıf başkanı seçilen Elif Su Köklüce'nin vaadini yerine getirdi.

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Adem Köklüce'nin 1. sınıfa giden kızı Elif Su Köklüce, sınıf başkanı seçildi. Seçilme vaadi olarak 'Belediye Başkanı'nı getireceğim' diyen Elif Su'nun ricasını Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır gerçekleştirdi. Başkan Tayır, pasta alarak Fevzi Paşa İlköğretim Okulu'na gitti. Başkan Tayır ve öğrenciler, pasta keserek Elif Su'nun başkan seçilmesini kutladı.

Başkan Tayır, "Öğrencimiz kendi sınıfındaki seçmenlerine başkan seçilirsem belediye başkanımızı okula getireceğim diye söz vermiş. Bizler de vaadi gerçekleştirmek için Elif başkanımızı ziyarete geldik. Allah onların yollarını, bahtlarını açık eylesin. Tüm öğrencilerimize başarı diliyorum" dedi.

Başkan, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görürken, okul çıkışı öğrencilerle beraber İstiklal Marşı'nı da okudu. - BURSA