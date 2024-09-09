Orhaneli'de Karagöz Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri Kutlandı - Son Dakika
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Orhaneli'de Karagöz Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri Kutlandı

Orhaneli\'de Karagöz Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri Kutlandı

Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri, büyük bir coşkuyla kutlandı. Mehterhanların marşları ve ünlü sanatçıların konserleriyle renklenen etkinlikler, Orhaneli halkını duygulandırdı ve gururlandırdı.

09.09.2024 17:59  Güncelleme: 18:01
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Orhaneli'de Karagöz Festivali ve Kurtuluş şenlikleri, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Orhaneli Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşların piknik havasında geçirdiği Karagöz Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Mehterhanların söyle marşlar vatandaşları hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Karagöz Piknik alanında düzenlenen program Dağder Danışığı, yöresel sanatçı Menteşeli Cengiz konseri ile başlayıp ünlü sanatçılar Madrigal ve Kıraç konseriyle izleyenleri büyüledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Orhaneli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü münasebetiyle biz bu sene hem Karagöz Festivalimizi hem de kurtuluş şenliklerimizi bir arada birleştirmek istedik. Cuma günü başlayan etkinliğimiz, 3 gün boyunca aralıksız olarak sürdü. Okulların açıldığı bugün ise, sünnet şöleni icra ediyoruz. 12 yavrumuzun sünnetini yaptırdık" dedi.

Orhaneli kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve protokol üyeleri sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler takdim etti. Daha sonra, erkekliğe ilk adımı atan sünnet çocukları, rafting heyecanı yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Orhaneli'de Karagöz Festivali ve Kurtuluş Şenlikleri Kutlandı - Son Dakika

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