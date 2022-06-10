Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor

10.06.2022 09:25
Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü orman köylerinde yaşayan halkın, sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla yürütülen ORKÖY projeleri bağlamında 2022 yılsonuna kadar 49 orman köyünde 212 aileye 11 milyon 200 bin TL kredi ve hibe desteği verilecek olup bu desteğin %20'si hibe, %80'i ise geri ödemeli faizsiz kredi olarak sağlanacak.

2022 yılı ORKÖY faaliyetleri ile 20 aileye Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi,8 aileye Traktör,2 aileye Tomruk Çekici Vinç (Tambur),4 aileye Motorlu Testere,7 aileye Fenni Arıcılık,30 aileye Süt Koyunculuğu,107 aileye Süt Sığırcılığı,18 aileye Kaz Yetiştiriciliği, 10 aileye Kat Kalorifer,6 aileye Dış Cephe Mantolama proje türleri programa alınarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Bu programlar dahilinde Erzurum'un Oltu ilçesi Başbağlar mahallesinde traktör desteği çerçevesinde Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay tarafından orman köylüsüne anahtar teslimi yapıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, orman köylülerinin verilen ORKÖY desteklerinden memnun kaldığını ifade ederek "Bölgemizin coğrafi yapısını göz önüne alarak ihtiyaç doğrultusunda orman köylülerimiz için yeni projeler geliştirmeye, onlara ek istihdam alanları sağlamaya çalışıyoruz. Orman köylülerimizin daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösteriyoruz. Bu destekler sayesinde hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda sadece Oltu Orman İşletme Müdürlüğü dahilindeki 8 köyde, 23 aileye 1 milyon 533 bin TL kredi ve hibe desteği verilecek, bu destekler artarak devam edecektir" dedi.

Projeden yararlanan orman köylüsü ise; proje sayesinde traktör sahibi olduklarını, kendilerine iş imkanı verildiğini, bu desteklerle gelir düzeylerinin artacağını ve verilen desteklerden memnun olduklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM

Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor
Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor
Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor

YORUMLAR
500
Erzurum'da ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu Erzurum'da ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu Erzurum'da Kur'an eğitimini tamamlayan miniklere mezuniyet töreni düzenlendi Erzurum'da Kur'an eğitimini tamamlayan miniklere mezuniyet töreni düzenlendi Erzurum tarımda basamak atlayacak Erzurum tarımda basamak atlayacak
Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:54 Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 13:06:53. #1.13#
SON DAKİKA: Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement