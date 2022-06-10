Orman köylülerinin yüzü ORKÖY ile gülüyor

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan orman köylerinde yaşayan vatandaşlara destek vermeye ve gelir düzeylerini artırmaya devam ediyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü orman köylerinde yaşayan halkın, sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla yürütülen ORKÖY projeleri bağlamında 2022 yılsonuna kadar 49 orman köyünde 212 aileye 11 milyon 200 bin TL kredi ve hibe desteği verilecek olup bu desteğin %20'si hibe, %80'i ise geri ödemeli faizsiz kredi olarak sağlanacak.

2022 yılı ORKÖY faaliyetleri ile 20 aileye Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemi,8 aileye Traktör,2 aileye Tomruk Çekici Vinç (Tambur),4 aileye Motorlu Testere,7 aileye Fenni Arıcılık,30 aileye Süt Koyunculuğu,107 aileye Süt Sığırcılığı,18 aileye Kaz Yetiştiriciliği, 10 aileye Kat Kalorifer,6 aileye Dış Cephe Mantolama proje türleri programa alınarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Bu programlar dahilinde Erzurum'un Oltu ilçesi Başbağlar mahallesinde traktör desteği çerçevesinde Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay tarafından orman köylüsüne anahtar teslimi yapıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, orman köylülerinin verilen ORKÖY desteklerinden memnun kaldığını ifade ederek "Bölgemizin coğrafi yapısını göz önüne alarak ihtiyaç doğrultusunda orman köylülerimiz için yeni projeler geliştirmeye, onlara ek istihdam alanları sağlamaya çalışıyoruz. Orman köylülerimizin daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösteriyoruz. Bu destekler sayesinde hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda sadece Oltu Orman İşletme Müdürlüğü dahilindeki 8 köyde, 23 aileye 1 milyon 533 bin TL kredi ve hibe desteği verilecek, bu destekler artarak devam edecektir" dedi.

Projeden yararlanan orman köylüsü ise; proje sayesinde traktör sahibi olduklarını, kendilerine iş imkanı verildiğini, bu desteklerle gelir düzeylerinin artacağını ve verilen desteklerden memnun olduklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZURUM