Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Köyceğiz ilçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü iş birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışması yapıldı.

25 Kasım 2026'da gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara, günün simge rengi turuncu çiçekler ve bilgilendirici materyaller verildi. Erkeklere ise farkındalığı arttırmak amacıyla "Kadına El Kalkamaz" yazılı turuncu kitap ayracı ve broşürler dağıtıldı. 'Kadınlarımız bir çiçektir' sloganının kullanıldığı etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumun ortak sorumluluğuna dikkat çekildi.