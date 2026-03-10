Ortaca'da Yurttaşlar Metruk Haldeki Binalardan Şikayetçi: "Kötü Niyetli Kişiler Kullanıyor, Çocukları Sokağa Bırakmaya Korkuyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortaca'da Yurttaşlar Metruk Haldeki Binalardan Şikayetçi: "Kötü Niyetli Kişiler Kullanıyor, Çocukları Sokağa Bırakmaya Korkuyoruz"

10.03.2026 13:53  Güncelleme: 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kısmen kullanılan bir iş hanı ile metruk haldeki eski okul ve otel binası, madde bağımlıları tarafından sıkça kullanılıyor. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdiklerini ancak henüz çözüm üretilmediğini belirtiyor.

Cihan Kaya

(MUĞLA) -

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kısmen kullanılan Ortaca Belediyesi 2 No'lu İş Hanı, boşaltılan Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi ve metruk haldeki eski bir otel binasının madde bağımlıları tarafından kullanıldığı iddiası yurttaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar durumu defalarca yetkililere bildirdiklerini ancak çözüm üretilmediğini ifade etti.

Ortaca'da yurttaşlar, bazı büroları kullanılan, bazıları ise boş olan Belediye 2 No'lu İş Hanı ile metruk haldeki Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi ve eski bir otel binasına "girenin çıkanın belli olmadığını" ve korku duyduklarını dile getirdi.

İş hanında muhasebecilik yapan Hacer Küstü, ANKA'ya yaptığı açıklamada, "İş hanının çoğu belediyeye, bir kısmı da şahıslara ait. Ben de burada muhasebeciyim. Binada güvenlik yok. Uyuşturucu kullanıcıları yüzünden korku içinde iş yerimize girip çıkıyorum. Müşterilerim gelmeye korkuyor. Bir an önce buranın temizlenmesini ve güveli bir yer olmasını istiyoruz. Ev ve bürolarımızda oturamaz olduk" dedi.

İş hanında mülk sahibi olan Musa Karabulut ise bazı büroların aktif olarak kullanıldığını ancak birçok bölümün boş ve bakımsız durumda olduğunu belirterek, hanın sürekli kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını, durumu defalarca yetkililere ilettiklerini ancak karşılık bulamadıklarını söyledi.

Servis Şoförleri Odası yetkilisi Cemil Elitaş da "2012 yılından beri burada oturuyoruz. İş hanının yüzde 60'ı belediyenin. Biz belediyeden bir çözüm istiyoruz. Üstümüze ne düşerse mülk sahibi olarak katkı sağlarız ama belediye başkanlarına talepte bulunduk, olumlu bir dönüş almadık. Buraya giren çıkan belli değil. Hele akşamları fuhuş ve uyuşturucu kullananların durak noktası haline geldi. Yetkililerin harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

"Boşaltılan okul binası şehrin göbeğinde metruk halde bırakıldı"

Mustafa Toprağın adlı ilçe sakini ise "ilçede 3 metruk bina olduğunu" söyledi. Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin de yıkılma kararı alınarak, boşaltıldığını ve öğrencilerin başka bir okulda ikili öğrenim görmeye başladığını anlatan Toprağın, "Madem yıkılmayacaktı, bu öğrenciler niye rezil ediliyor? Ayrıca boşaltılan okul binası şehrin göbeğinde metruk halde bırakıldı. Camlar kırık, giren çıkan belli değil" diye konuştu.

Toprağın, geçmişte otel olarak hizmet veren ve tadilatla hastane yapılmak istenen binanın da bulunduğunu bildirerek, bu binadan da rahatsız olduklarını dile getirdi.

Toprağın, "Şehrin sakinleri olarak bu durumdan çok rahatsızız. Bu metruk binaların yıkılması için gerekenin yapılmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri olarak herkes rahatsız bu olaylardan ve herkes şikayetçi. Mahalledeki herkes korku içerisinde ve çocuklarını sokağa bırakmaya korkuyorlar. Bir an önce yetkililerin devreye girmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Belediye, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ortaca'da Yurttaşlar Metruk Haldeki Binalardan Şikayetçi: 'Kötü Niyetli Kişiler Kullanıyor, Çocukları Sokağa Bırakmaya Korkuyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:14
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:38:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Ortaca'da Yurttaşlar Metruk Haldeki Binalardan Şikayetçi: "Kötü Niyetli Kişiler Kullanıyor, Çocukları Sokağa Bırakmaya Korkuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.