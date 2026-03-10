Ortaca'da Yurttaşlar Metruk Haldeki Binalardan Şikayetçi: "Kötü Niyetli Kişiler Kullanıyor, Çocukları Sokağa Bırakmaya Korkuyoruz"

Cihan Kaya

(MUĞLA) -

Muğla'nın Ortaca ilçesinde kısmen kullanılan Ortaca Belediyesi 2 No'lu İş Hanı, boşaltılan Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi ve metruk haldeki eski bir otel binasının madde bağımlıları tarafından kullanıldığı iddiası yurttaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar durumu defalarca yetkililere bildirdiklerini ancak çözüm üretilmediğini ifade etti.

Ortaca'da yurttaşlar, bazı büroları kullanılan, bazıları ise boş olan Belediye 2 No'lu İş Hanı ile metruk haldeki Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi ve eski bir otel binasına "girenin çıkanın belli olmadığını" ve korku duyduklarını dile getirdi.

İş hanında muhasebecilik yapan Hacer Küstü, ANKA'ya yaptığı açıklamada, "İş hanının çoğu belediyeye, bir kısmı da şahıslara ait. Ben de burada muhasebeciyim. Binada güvenlik yok. Uyuşturucu kullanıcıları yüzünden korku içinde iş yerimize girip çıkıyorum. Müşterilerim gelmeye korkuyor. Bir an önce buranın temizlenmesini ve güveli bir yer olmasını istiyoruz. Ev ve bürolarımızda oturamaz olduk" dedi.

İş hanında mülk sahibi olan Musa Karabulut ise bazı büroların aktif olarak kullanıldığını ancak birçok bölümün boş ve bakımsız durumda olduğunu belirterek, hanın sürekli kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığını, durumu defalarca yetkililere ilettiklerini ancak karşılık bulamadıklarını söyledi.

Servis Şoförleri Odası yetkilisi Cemil Elitaş da "2012 yılından beri burada oturuyoruz. İş hanının yüzde 60'ı belediyenin. Biz belediyeden bir çözüm istiyoruz. Üstümüze ne düşerse mülk sahibi olarak katkı sağlarız ama belediye başkanlarına talepte bulunduk, olumlu bir dönüş almadık. Buraya giren çıkan belli değil. Hele akşamları fuhuş ve uyuşturucu kullananların durak noktası haline geldi. Yetkililerin harekete geçmesini bekliyoruz" dedi.

"Boşaltılan okul binası şehrin göbeğinde metruk halde bırakıldı"

Mustafa Toprağın adlı ilçe sakini ise "ilçede 3 metruk bina olduğunu" söyledi. Yunus Emre Anadolu Lisesi'nin de yıkılma kararı alınarak, boşaltıldığını ve öğrencilerin başka bir okulda ikili öğrenim görmeye başladığını anlatan Toprağın, "Madem yıkılmayacaktı, bu öğrenciler niye rezil ediliyor? Ayrıca boşaltılan okul binası şehrin göbeğinde metruk halde bırakıldı. Camlar kırık, giren çıkan belli değil" diye konuştu.

Toprağın, geçmişte otel olarak hizmet veren ve tadilatla hastane yapılmak istenen binanın da bulunduğunu bildirerek, bu binadan da rahatsız olduklarını dile getirdi.

Toprağın, "Şehrin sakinleri olarak bu durumdan çok rahatsızız. Bu metruk binaların yıkılması için gerekenin yapılmasını istiyoruz. Mahalle sakinleri olarak herkes rahatsız bu olaylardan ve herkes şikayetçi. Mahalledeki herkes korku içerisinde ve çocuklarını sokağa bırakmaya korkuyorlar. Bir an önce yetkililerin devreye girmesini istiyoruz" dedi.