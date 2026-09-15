OSKEM, 15 Haziran-15 Eylül sezonunda 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Ordu'da denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 15 Haziran'da açtığı sezonu 15 Eylül itibari ile kapattı. 3 aylık sezon boyunca 97 kişi boğulmaktan kurtarılırken, 7 yıllık süre içerisinde boğulma tehlikesi geçiren toplam 705 kişiye müdahale edildi.

27 plajda, 120 personel, 5 adet jetski, 7 zodyak bot ve 2 adet ATV ile Ordu sahillerinin güvenliğini sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 15 Haziran'dan bu yana il genelinde 97 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı. OSKEM, geride kalan 7 yılda ise 705 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Haftanın her günü 10.30 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren OSKEM ekipleri, tüm plajlara yerleştirilen uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra sıkı eğitimlerden geçen alanında uzman cankurtaranlarla sorunsuz bir sezon geçirmek için çalıştı. Öte yandan denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelalar yerleştiren ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de sağladı.