Osmaneli Anaokulu Yıl Sonu Gösterisi Coşku Dolu Anlara Sahne Oldu

Osmaneli Anaokulunun yıl sonu gösterisi, minik öğrencilerin coşkulu performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Programa Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun da katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Etkinlik sonunda bir konuşma yapan Başkan Torun, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Renkli kostümler ve neşeli sahne performanslarıyla göz dolduran minikler, izleyicilerden büyük alkış aldı. - BİLECİK