Osmaneli\'de Camiler Ramazan İçin Temizlendi

Yerel

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Bekir Torun, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, ilçedeki camilerin detaylı temizlik çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekiplerinin, vatandaşların daha temiz ve ferah bir ortamda ibadet edebilmesi amacıyla yaptığı bu çalışmalar büyük takdir topladı. Başkan Torun, "Ramazan boyunca hem manevi hem de fiziki olarak huzurlu bir ortam sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temiz ve sağlıklı bir Osmaneli için emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Osmaneli halkı, bu tür temizlik çalışmalarının ibadet sırasında yaşanabilecek sağlık sorunlarını en aza indirmek adına önemli olduğunu vurgularken, Başkan Torun'a ve belediye ekiplerine teşekkürlerini sundu. - BİLECİK