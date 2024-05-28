Osmaneli\'de dar yola karşı tek yön uygulaması başlatıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dar yola karşı tek yön uygulaması ile önlem alındı.
Osmaneli'nde Sakarya kenarı Adapark kafeden Coffee Esyado'ya giden yol olan, Tekke Seyir tepesinin Bakçıkhisar mahallesine bakan cephesinden aşağıya inen dar yol için tek yön uygulaması başlatıldı.
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yolun dar olmasından kaynaklı yaşanacak olumsuzluklara karşı tek yön uygulamasını başlattığını belirtti. - BİLECİK
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