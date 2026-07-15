Bilecik'te TOKİ ulaşımına yeni alternatif yol - Son Dakika
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Bilecik'te TOKİ ulaşımına yeni alternatif yol

Bilecik\'te TOKİ ulaşımına yeni alternatif yol
15.07.2026 09:50  Güncelleme: 09:52
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde TOKİ ulaşımını rahatlatacak alternatif yolda sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Yeni yol, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı ve toplu taşıma erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde TOKİ ulaşımında alternatif yolda sathi kaplama çalışmaları tamamlandı.

Osmaneli Belediyesi tarafından 1. ve 3. etap TOKİ bölgesinin ulaşımını rahatlatmak amacıyla yapımı sürdürülen alternatif yolda sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Yeni yolun, bölgedeki artan nüfusun ulaşım ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlaması hedefleniyor. Hayata geçirilen alternatif yol ile birlikte şehir içi minibüslerinin TOKİ bölgesine daha kolay ulaşım sağlaması planlanırken, artan araç trafiğinin de farklı güzergahlara yönlendirilerek şehir içindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor. Tamamlanan yolun, bölge sakinlerine daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacağı belirtildi. Osmaneli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların devam edeceği ifade edilirken, yeni yolun özellikle TOKİ bölgesindeki yerleşimin gelişmesine de katkı sunması bekleniyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "1. ve 3. etap TOKİ bölgemize kazandırdığımız yeni alternatif yolda sathi kaplama çalışmalarını tamamladık. Bölgemizde artan nüfus yoğunluğuyla birlikte oluşan ulaşım ihtiyacını karşılamak ve şehir içi minibüslerimizin TOKİ bölgemize daha kolay ulaşım sağlamasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu yol, uzun vadede trafik yoğunluğunun azaltılmasına da önemli katkı sağlayacak. Çalışmalarımıza verdikleri desteklerden dolayı Karayolları Bölge Müdürümüz Sayın Yusuf Güneş'e ve Karayolları çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hemşerilerimizin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve kolay hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te TOKİ ulaşımına yeni alternatif yol - Son Dakika

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