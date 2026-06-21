Osmaneli\'nde Sosyal Alanlara Yeni Destek

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sosyal alanlara 450 sandalye ve 70 masa desteği sağlandı.

Osmaneli ilçesinde köylerde vatandaşların kullandığı sosyal alanların iyileştirilmesi amacıyla 450 demir sandalye ve 70 masa desteğinde bulunuldu. Muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında, köylerde ortak kullanım alanlarının daha düzenli ve işlevsel hale getirilmesi hedeflendi. Sağlanan desteklerin özellikle cemiyetler, sosyal ve kültürel etkinliklerde vatandaşların daha rahat hizmet alabilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi. Köylerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan bu çalışmaların, kırsal yaşamda sosyal dayanışmayı güçlendireceği ifade edildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köylerimizin ortak kullanım alanlarına 450 demir sandalye ve 70 masa desteğinde bulunduk. Vatandaşlarımızın cemiyetlerde ve sosyal etkinliklerde daha rahat bir ortamda hizmet alabilmeleri bizim için önemlidir. Köylerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BİLECİK