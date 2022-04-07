Osmaneli'ne bağlı 2 köye halısaha yapılacak - Son Dakika
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Osmaneli'ne bağlı 2 köye halısaha yapılacak

07.04.2022 10:42
Osmaneli'ne bağlı 2 köye halısaha yapılacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli ve Yeşilçimen köylerine yapılması planlanan halısahalar için hazırlıklar başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli ve Yeşilçimen köylerine yapılması planlanan halısahalar için hazırlıklar başladı.

Osmaneli Belediyesi tarafından genç nüfusun yoğun olduğu Yeşilçimen ve Çerkeşli köylerinde başlatılan tesisleşme projesinde son gelindi. Proje hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak spora büyük önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ile ilçemizde organizasyon ve yatırımları üstlenmesiyle spor tesisleri kazandırmayı sürdürüyoruz. Genç nüfusun yoğun olduğu Beşevler, Yeşilçimen ve Çerkeşli köylerimizde başlattığımız tesisleşme projemizi sürdürüyoruz. Beşevlerde tamamladığımız halı sahaların devamını Yeşilçimen ve Çerkeşli köylerimizde sürdürüyoruz. İnşallah iki ay içinde Halı sahaları açmış olacağız" dedi. - BİLECİK

Osmaneli'ne bağlı 2 köye halısaha yapılacak

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Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli'ne bağlı 2 köye halısaha yapılacak - Son Dakika


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