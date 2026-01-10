Osmangazi'de kelimeler kuşakları buluşturdu - Son Dakika
Osmangazi'de kelimeler kuşakları buluşturdu

10.01.2026 14:49  Güncelleme: 14:52
Osmangazi Belediyesi, 9 Ocak Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü'nde gençlerle BAREM misafirlerini bir araya getirerek dilin evrimi üzerine keyifli bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar, eski ve yeni kelimeleri tartışarak kelime dağarcıklarını genişletti.

Osmangazi Belediyesi'nin, 9 Ocak Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü kapsamında BAREM misafirleri ile gençleri bir araya getirdiği buluşmada dilin gelişen dünyayla birlikte geçirdiği dönüşüm farklı bakış açılarıyla değerlendirildi.

Sosyal farkındalık çalışmalarına önem veren Osmangazi Belediyesi, kelime meraklılarını ve dil tutkunlarını, yeni kelimeler öğrenmeye teşvik etmek ve kelime dağarcıklarını genişletme amacıyla kutlanan 9 Ocak Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (BAREM) misafirler ile gençlerin bir araya getirildiği faaliyette geçmiş yıllarda sıklıkla kullanılan kelimeler ile günümüz şartlarında yeni oluşan kelimelerin süreçleri, sohbet havasında istişare edildi. Gelişen ve dönüşen dünyada kilit noktalardan birini oluşan kelimelerin, zaman içerisinde yaşadığı değişimlerin ön planda yer aldığı etkinlikte BAREM misafirleri ve gençler, kelimelerin anlamlarını kendi dünyalarının perspektifiyle yorumladı.

Kelimeler Üzerinden Keyifli Bir Yolculuk

Bu anlamlı etkinlik ile ilgili bilgiler veren Eğitmen Simge Işıktaş Demir, "Dünya Yeni Kelime Öğrenme Günü'nde eski kelimeler ve yeni kelimeler ile beraber dilimizdeki iletişimi güçlendirmek, hep beraber vakit geçirmek, eğlenceli bir şekilde eski ve yeni kelimeleri sohbet havasında tartışarak, kelimelerimizin ne kadar değiştiğini, günlük hayatımızda ne kadar büyük değişime uğradığını ve yeni kelimelerin ne kadar bilindiğini konuşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Keyif dolu anların da yaşandığı buluşma çerçevesinde BAREM misafirleri ve gençler, verdiği desteklerden ötürü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sundu. - BURSA

Kaynak: İHA

