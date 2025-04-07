Osmaniye Barosu'ndan Avukatlar Günü Açıklaması - Son Dakika
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Osmaniye Barosu'ndan Avukatlar Günü Açıklaması

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Osmaniye Barosu, Avukatlar Günü'nde savunmanın bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

07.04.2025 15:20
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(OSMANİYE) - Osmaniye Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Osmaniye Devlet Bahçeli meydanında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, savunmanın bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü vurgulandı.

Osmaniye Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Osmaniye Devlet Bahçeli meydanında toplandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Osmaniye Baro Başkanı Ahmet Şefik Akın, şunları söyledi:

"5 Nisan Avukatlar Günü'nde, mesleğimizin onurunu ve hukuk devletinin temel ilkelerini savunma kararlılığımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Avukatlar, yalnızca bireylerin haklarını değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünü, adil yargılanma hakkını ve demokratik toplum düzenini koruma sorumluluğunu taşımaktadır. Hukuk devleti ilkesinin aşındığı, yargının bağımsızlığının zedelendiği ve savunma makamının sistematik biçimde baskı altına alınmaya çalışıldığı, avukatlık mesleğinin icrasını zorlaştıran hukuki, ekonomik ve sosyal engellerin giderek arttığı bir ortamda; savunma hakkını, meslek örgütlerimizin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuyla hareket ediyoruz."

"Görevimizin başındayız"

Ağırlaşan ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle avukatların da ciddi anlamda varoluş mücadesi verdiğini belirten Başkan Akın, şöyle dedi:

"Avukatlar, yalnızca mesleki faaliyetlerini icra ederken maruz kaldıkları hukuki ve idari baskılarla değil, aynı zamanda ağırlaşan ekonomik-sosyal koşullar ve uğradıkları saldırılar nedeniyle de ciddi bir varoluş mücadelesi vermek zorunda bırakılmaktadır. Özellikle mesleğin ilk yıllarında bulunan genç avukatlar, öngörüsüzce açılan hukuk fakültelerinin yarattığı nicelik sorunu ve kamu kaynaklarının adaletsiz bir şekilde dağıtılmasıyla birlikte büyük bir ekonomik çıkmazın içine sürüklenmektedir. Ekonomik güvenceden mahrum bırakılan stajyer avukatların, imtiyaz değil eşitlik talep eden kamu avukatlarının, her yaş ve kıdemden serbest avukatların yaşadığı gelecek kaygısı, savunma makamının yargı sistemindeki rolünün etkisizleşmesine yol açmaktadır. Unutulmamalıdır ki, savunma hakkının etkin kullanılamadığı bir sistemde, adil bir yargılamadan da söz edilemez. Bağımsız savunma, yalnızca bireysel bir hak değil, toplumun hak arama özgürlüğünün temel güvencesidir. Ancak mevcut ekonomik sosyal koşullar, avukatları güvencesizliğe mahkum ederek, mesleğin toplumsal işlevini zayıflatmaktadır. Bugün mesleğimizin ekonomik ve sosyal güvencelerini savunmak, kutsal savunma hakkına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak demektir. Yargının bağımsızlığının yok edilmesine, baroların seçilmiş organlarının görevlerine yargı müdahalesiyle son verilmesi çabalarına ve hukukun üstünlüğünün zedelenmesine karşı meslek onurumuzu ve toplumun adalete olan inancını koruma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyurmak isteriz ki, bağımsız savunmanın özgür ve kararlı temsilcileri olarak buradayız; görevimizin başında, sorumluluğumuzun farkındayız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye Barosu'ndan Avukatlar Günü Açıklaması - Son Dakika

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