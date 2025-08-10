Osmaniye'de 29. Zorkun Çocuk Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
Osmaniye'de 29. Zorkun Çocuk Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Osmaniye'de 29. Zorkun Çocuk Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı
10.08.2025 09:43  Güncelleme: 09:46
Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen Zorkun Çocuk Şenliği'nde çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenip öğrenme fırsatı buldu. Etkinlikte sokak basketbolu, aile ve kültürel yarışmalar yapıldı. Ailelerin de katıldığı etkinlik, hem çocuklar hem de katılımcılar için keyifli anlar sundu.

Osmaniye'de düzenlenen Zorkun Çocuk Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu, çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Osmaniye Belediyesi tarafından Zorkun yaylasında düzenlenen geleneksel Zorkun Çocuk Şenliği'nin bu yıl 29'uncusu düzenlendi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 20 farklı dalda geleneksel çocuk oyunları, sokak basketbol turnuvası, aile yarışmaları ve kültürel yarışmalar gerçekleştirildi. Zorkun Yaylası'nda düzenlenen şenlikte çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğrenme fırsatı buldu. Aileler de çeşitli yarışmalara katılarak keyifli anlar yaşadı.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Zorkun Çocuk Şenliğine ilk defa katıldığını ve çok keyif aldığını söyleyen Nurşen Yüksek, "Çocuk şenliğine geldik çok mutluyuz, çok eğlenceli geçiyor. İlk defa geliyor ama bundan sonra hep geleceğim. Çok güzel geçiyor çocuklarda çok keyif alıyor. Eğlendiler çok mutlu oldular ve bir öz güven oldu çocuklarda da çok başarılı çok beğendik" diye konuştu.

Dededen toruna geçen o eski çocuk oyunların yaşaması için güzel bir etkinlik

Dededen toruna geçen o eski çocuk oyunların güncel kalabilmesi için güzel bir etkinlik diyen Ayşe Erat, "Bu yıl 29'uncu Zorkun Yaylası Çocuk Şenliğindeyiz tabi oldukça hareketli geçiyor. Çok güzel çocuklarımız heyecanlı tabi yıllardır süre gelen bir etkinlik bu tarihi bir etkinlik diyelim. Zorkun sakinlerinin çocukları bu etkinliğe katılmayı çok seviyorlar. Dededen toruna geçen o eski çocuk oyunlarımızın güncel kalabilmesi için bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Bu çalışmalara destek veren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, devam etsin bu tür etkinlikler" dedi.

Aileler, çocuklarının hem eğlenip hem de kültürel değerleri tanımasından duydukları memnuniyeti dile getirirken. Röportajda birçok yarışmalara katıldıklarını ve önemli olanın yarışmak olduğunu söyleyen çocuklar ise en çok geleneksel yarışmalardan doyasıya eğlendiklerini söyledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

osmaniye

Osmaniye'de 29. Zorkun Çocuk Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Osmaniye'de 29. Zorkun Çocuk Şenliği Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
