Osmaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Osmaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Osmaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü; tören, gösteriler, ödül takdimi ve kortej geçişiyle kutlandı.

Osmaniye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Valilik Kompleksi'nde düzenlenen tören, renkli gösteriler ve kortej geçişiyle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri verildi. Ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı konser verirken, jimnastik ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Komandoların seslendirdiği "Komando Andı" törene katılanlardan büyük alkış aldı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Taburu tarafından gerçekleştirilen silahlı gösteri de ilgiyle izlendi. Özel harekat personelinin sergilediği gösteri vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Kutlamalar, kortej geçişiyle sona erdi. Öğrenciler ve askerlerin yanı sıra askeri ve resmi araçlar, ticari taksiler ile motosiklet kulübü üyelerinin katıldığı kortej, vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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