Osmaniye'de belediyeden özel halk otobüslerine aylık 506 lira destek - Son Dakika

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, pandemi döneminde yaşadıkları maddi zorluklara rağmen vatandaşlara hizmet etmeyi sürdüren özel halk otobüsü esnafına aylık 506 lira destek verileceğini açıkladı.

Belediye Mart ayı meclis toplantısında oy birliği ile alınan karar gereği pandemi döneminde yaşadıkları maddi zorluklara rağmen vatandaşlara hizmet etmeyi sürdüren 195 şehir içi özel halk otobüsü esnafına b u ay itibariyle aylık 506 lira gelir desteği sağlandı. Desteğin 2023 yılı Aralık sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Kadir Kara, "Toplu taşımada çalışan esnafımıza gelir desteği sağlayarak pandemiden kaynaklı zararların bir nebze olsun giderilmesine katkıda bulunduk. Sağladığımız gelir desteği ile beraber vatandaşlarımızın toplu ulaşımda oluşan artı maliyetlerden en az şekilde etkilenmesini hedefledik. Sadece toplu taşıma esnaflarımıza değil tüm hemşerilerimize katkı sunacak olan bu kararımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Oy birliği ile aldığımız bu karardan dolayı belediye meclisimizde grubu bulunan tüm siyasi partilere mensup meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yakup Çelik ise "Karşı karşıya kaldığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı özel halk otobüsü esnafları olarak uzun zamandır zararına çalışmasına rağmen Osmaniye halkına hizmet etmeye devam etmiştir. Bu kötü günlerimizde belediyemiz toplu taşıma esnafının yanında olup belediye aidatlarını 2023 yılının sonuna kadar almayarak destekleme vermiştir. Biz halk otobüsü esnaflarının yükünü hafifleterek değerli Osmaniyelilere artan maliyetlerin yükünü en aza indirgemek için yükü göğüslemiştir. Bu çabalarından dolayı Belediye Başkanı Kadir Kara ve belediye meclis üyelerine teşekkür eder saygılarımızı sunarız" dedi. - OSMANİYE