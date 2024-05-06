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Osmaniye'de beyaz eşya tamiri yapan işletmede yangın çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde beyaz eşya tamiri yapan işyerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesinde meydana geldi. Bahattin Zincire ait beyaz eşya tamiri yapan bir işyerinden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu Düziçi Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında; can kaybı yaşanmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.