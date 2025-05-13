Osmaniye'de Fırtına Ağaçları Sökerek Zarar Verdi

Osmaniye'de fırtına ağaçları kökünden söktü
OSMANİYE - Osmaniye'de yağmurla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle Düziçi ilçesinde ağaçlar köklerinde söküldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent merkezi ve ilçelerde akşamüzeri etkili olan sağanak yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Düziçi ilçesi Karacaoğlan Mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan ağaçlar şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle kökünden söküldü.
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