Osmaniye'de Hububat Fiyatlarına Tepki - Son Dakika
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Osmaniye'de Hububat Fiyatlarına Tepki

04.06.2026 14:16
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Osmaniye Ziraat Odası Başkanı, TMO'nun düşük hububat fiyatlarını eleştirerek fiyatların revize edilmesini istedi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarına tepki göstererek, "Çiftçilerimiz bu yılki yağışlar sayesinde buğdaydan yüksek verim beklentisi içerisindeyken, bir yandan da yüksek rekolte ile geçmiş yıllardaki zararını bir nebze de olsa telafi etmeyi bekliyordu. Ancak oluşan tablo belirlenen fiyat çiftçilerimizi boşa düşürmüş hesaplarını altüst etmiştir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alım fiyatlarını, makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16 bin 500 TL, arpada ise ton başına 12 bin 750 TL olarak belirlemesine tepkiler sürüyor.

Osmaniye Ziraat Odası Başkanı Bahadır Sezgin, yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artışlar dikkate alındığında TMO'nun açıkladığı fiyatların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Açıklanan fiyatların çiftçilerde hayal kırıklığına neden olduğunu söyleyen Zengin, "Son bir yılda tarımsal üretimin girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar dikkate alındığında belirlenen fiyatlar çiftçilerimiz açısından yetersiz kalmıştır. Özellikle mazot, gübre, elektrik ve zirai ilaç gibi girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artışlar ve doğal afetlerin getirdiği olumsuzluklar da düşünüldüğünde bu yıl çiftçilerimizin beklentisi fiyat konusunda 20 liranın üstünde olmasıydı. Fakat fiyat oldukça düşük açıklanarak çiftçilerimizi zor durumda bırakmıştır. 1 kilogram buğdayın maliyeti bile açıklanan fiyatın çok üzerindedir. Enflasyon oranları mazota, gübreye gelen zamlar ortada iken bu maliyet hesapları ile açıklanan fiyat çiftçilerimiz açısından kabul edilebilir durumda değildir. Çiftçilerimiz bu yılki yağışlar sayesinde buğdaydan yüksek verim beklentisi içerisindeyken, bir yandan da yüksek rekolte ile geçmiş yıllardaki zararını bir nebze de olsa telafi etmeyi bekliyordu. Ancak oluşan tablo belirlenen fiyat çiftçilerimizi boşa düşürmüş hesaplarını altüst etmiştir" dedi.

"HUBUBAT FİYATLARININ REVİZE EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Açıklanan fiyatlar ile piyasadaki maliyet hesabı arasında büyük farklar olduğuna dikkati çeken Zengin, "Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçilerimizin emeğinin ve maliyetlerinin karşılığını alması büyük önem arz etmektedir.  Açıklanan buğday ve arpa fiyatları değerlendirilirken çiftçilerimizin karşılaştığı yüksek girdi maliyetleri ve doğal afet riskleri göz önünde bulundurularak fiyat belirlenmelidir. Buradan hareketle çiftçilerimizin emeklerinin ve maliyetlerinin karşılığını alabilmesi için bu yıl düşük olarak açıklanan hububat fiyatlarının yeniden gözden geçirilerek revize edilmesi gerekmektedir. Çiftçilerimizin devletimizden talebi buğdaya verilen fiyatın makul seviyeye çıkartılmasıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Osmaniye, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Hububat Fiyatlarına Tepki - Son Dakika

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