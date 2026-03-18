Osmaniye'de Mazot Yüklü Tanker Yandı

18.03.2026 10:51
Osmaniye'de otoyolda lastiklerinden alev alan mazot yüklü tanker itfaiye tarafından söndürüldü.

OSMANİYE'de otoyolda seyir halindeyken lastiklerinden alev alarak yanmaya başlayan mazot yüklü tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Osmaniye Batı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Adana istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen mazot yüklü tanker, arka lastik kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek dorseyi ayırdıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Korku ve paniğe neden olan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tankerde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Advertisement
